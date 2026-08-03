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आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट में प्रताप ईगल्स और गोल्डन गंगाशील चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रविवार को वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। पुरुष वर्ग में प्रताप ईगल्स और महिला वर्ग में गोल्डन गंगाशील ने चैंपियनशिप जीती। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने चिकित्सकों के सहयोग और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट में प्रताप ईगल्स और गोल्डन गंगाशील चैंपियन

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से रविवार को डोहरा रोड स्थित आईएमए फाम्र्स में वॉलीबॉल टूर्नामेंट सीजन-2 का आयोजन किया गया। दिनभर चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में प्रताप ईगल्स और महिला वर्ग में गोल्डन गंगाशील चैंपियन बने। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने कहा कि ऐसे आयोजन चिकित्सकों के बीच आपसी सहयोग, टीम भावना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं। विशिष्ट अतिथि बिथरी चैनपुर विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा और आईएमए उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट-इलेक्ट डॉ. रविश अग्रवाल ने इस पहल की सराहना की।

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पुरुष वर्ग के फाइनल में प्रताप ईगल्स ने बरेली एमआरआई टाइगर्स को हराकर खिताब जीता। महिला वर्ग में गोल्डन गंगाशील ने राजश्री टाइग्रेसेस को पराजित कर ट्राफी पर कब्जा किया। 11 वर्ष से कम आयु वर्ग में सेक्रेटरी वॉरियर्स विजेता और प्रेसिडेंट टाइटन्स उपविजेता रहे। वहीं 11 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रेसिडेंट टाइटन्स ने सेके्रटरी वॉरियर्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डॉ. सुमित कुमार को पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कार्यक्रम में आईएमए अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव, सचिव डॉ. अंशु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. शालिनी माहेश्वरी, मीडिया सचिव डॉ. कामेन्द्र सिंह, डॉ. अनिल गंगवार, डॉ. रोहम, डॉ. गिरीश अग्रवाल, डॉ. मनीष गोयल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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