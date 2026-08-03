Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रोटीनयुक्त आहार से टीबी मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है : डॉ. रोमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 20 टीबी रोगियों के बीच प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ। डॉ. रोमा यादव ने पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और चिकित्सकों ने टीबी के उपचार में समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता समझाई।

प्रोटीनयुक्त आहार से टीबी मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है : डॉ. रोमा

भागलपुर, वरीय संवाददाता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भागलपुर शाखा की ओर से रविवार को आईएमए हॉल लाजपत पार्क में 20 टीबी रोगियों के बीच प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) एवं नि-क्षय मित्र पहल के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमए भागलपुर की अध्यक्ष डॉ. रोमा यादव ने की। उन्होंने कहा कि टीबी के उपचार में पोषण की अहम भूमिका होती है।कार्यक्रम में डॉ. वीणा सिन्हा ने कहा कि समुदाय की भागीदारी टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. अशोक भगत ने सभी निक्षय मित्रों का आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:भागलपुर : टीबी मरीजों को प्रोटीन फूड बास्केट का वितरण

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दीनानाथ ने उपस्थित मरीजों को पोषण के प्रति जागरूक किया तथा नियमित दवा सेवन का महत्व समझाया। डॉ. प्रीति, डॉ. विकास चंद्र ने भी संबोधित किया। संचालन और धन्यवाद ज्ञापन आईएमए सचिव डॉ. अरशद अहमद ने किया। उन्होंने सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों व मरीजों का आभार व्यक्त किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।