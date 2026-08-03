प्रोटीनयुक्त आहार से टीबी मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है : डॉ. रोमा
भागलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 20 टीबी रोगियों के बीच प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ। डॉ. रोमा यादव ने पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और चिकित्सकों ने टीबी के उपचार में समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता समझाई।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भागलपुर शाखा की ओर से रविवार को आईएमए हॉल लाजपत पार्क में 20 टीबी रोगियों के बीच प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) एवं नि-क्षय मित्र पहल के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमए भागलपुर की अध्यक्ष डॉ. रोमा यादव ने की। उन्होंने कहा कि टीबी के उपचार में पोषण की अहम भूमिका होती है।कार्यक्रम में डॉ. वीणा सिन्हा ने कहा कि समुदाय की भागीदारी टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. अशोक भगत ने सभी निक्षय मित्रों का आभार व्यक्त किया।
जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दीनानाथ ने उपस्थित मरीजों को पोषण के प्रति जागरूक किया तथा नियमित दवा सेवन का महत्व समझाया। डॉ. प्रीति, डॉ. विकास चंद्र ने भी संबोधित किया। संचालन और धन्यवाद ज्ञापन आईएमए सचिव डॉ. अरशद अहमद ने किया। उन्होंने सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों व मरीजों का आभार व्यक्त किया।
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