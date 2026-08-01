एसपी से अधिवक्ताओं के संरक्षण और मानवाधिकारों की रक्षा का किया आग्रह
फोटो-SKL-7- इंडियन एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल एसपी को ज्ञांपन सौंपते हुए सरायकेला, संवाददाता
फोटो-SKL-7- इंडियन एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल एसपी को ज्ञांपन सौंपते हुए सरायकेला, संवाददाता । इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की जमशेदपुर इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज स्वर्गियारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को एक 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आपराधिक न्याय व्यवस्था में जन-विश्वास को मजबूत करने, संवैधानिक मानवीय गरिमा को बनाए रखने तथा पुलिस और वकीलों के बीच परस्परिक सम्मान पर आधारित एक उत्कृष्ट न्याय तंत्र के निर्माण की मांग की गई है।एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से गिरफ्तारी, हिरासत एवं कैदियों के अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की मांग की गई है।
एसोसिएशन ने कानूनी प्रतिनिधित्व का असीमित अधिकार देने, अधिवक्ताओं को उचित संरक्षण प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का आग्रह किया। इस दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की ओर से राज कुमार, पी. पी. भगत, कर्मा, रंजीत राम और रघु टुडू मुख्य रूप से प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रतिनिधिमंडल उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
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