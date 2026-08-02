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सुधांशु राज अध्यक्ष तथा सुरेश बने मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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भारतीय मजदूर संघ हजारीबाग जिला का अधिवेशन रविवार को विष्णुगढ़ में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता माया मेहता ने की। इसमें भवन निर्माण यूनियन के पुनर्गठन के तहत नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुधांशु राज, कार्यकारी अध्यक्ष विरेन्द्र पासवान शामिल हैं।

सुधांशु राज अध्यक्ष तथा सुरेश बने मंत्री

विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। भारतीय मजदूर संघ हजारीबाग जिला के भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार यूनियन का जिलास्तरीय अधिवेशन रविवार को विष्णुगढ़ के एक सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष माया मेहता ने की। अधिवेशन में मुख्य रूप से भवन निर्माण यूनियन के प्रदेश मंत्री मुकेश कुमार महतो तथा जिला मंत्री शिव कुमार शामिल हुए। अधिवेशन में यूनियन का पुनर्गठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष सुधांशु राज, कार्यकारी अध्यक्ष विरेन्द्र पासवान, उपाध्यक्ष इस्तिखर आलम, उपाध्यक्ष नरेश महतो, मंत्री सुरेश राम, संयुक्त मंत्री कपिलदेव महतो, राजेश कुमार राय एवं मनोज कुमार पासवान, संगठन मंत्री सबाना परवीण, वित्त सचिव जलसाय राय, सह वित्त सचिव अंजुम आरा, सह संगठन मंत्री सत्य नारायण कुमार सिंह के अलावा कार्यकारिणी सदस्यों में नाजमा खातून, आरती देवी, नवीन कुमार सिंह, रीना देवी, तौकीर अंसारी तथा बैजनाथ महतो का मनोनयन किया गया।

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