एनईपी में भारतीय ज्ञान परंपरा को मिला है विशेष स्थान : प्राचार्य
भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है। नई शिक्षा नीति-2020 में इसको विशेष स्थान दिया गया है। संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने इसे आधुनिक विज्ञान और संस्कृति से जोड़ते हुए विवेचना की। भारतीय ऋषियों के सिद्धांत अब आधुनिक शोध का विषय हैं।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना का विकास हो सके। यह बातें मारवाड़ी कॉलेज में बुधवार को एक दिवसीय संगोष्ठी के मौके पर अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा ने कही। संगोष्ठी का विषय ‘भारतीय ज्ञान परंपरा एवं साहित्य’ रखा गया है। मुख्य वक्ता प्रो. कमल प्रसाद ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हुए आयुर्वेद, नैनो साइंस, योग, खगोल विज्ञान और पर्यावरणीय ज्ञान की वैज्ञानिक आधारभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय ऋषियों द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांत आज आधुनिक विज्ञान के शोध का विषय बन चुके हैं। उन्होंने आयुर्वेद की समग्र चिकित्सा पद्धति, प्रकृति के साथ संतुलित जीवनशैली और सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ की अवधारणाओं को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों से जोड़ते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक उपयोगिता पर बल दिया。
भारतीय शिक्षण प्रणाली
पीजी हिंदी के हेड डॉ. ब्रज भूषण तिवारी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की गुरु-शिष्य परंपरा, सांस्कृतिक निरंतरता और लोकज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु अपने ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाता है और वहीं शिष्य आगे चलकर स्वयं गुरु बनकर ज्ञान की इस अखंड धारा को आगे बढ़ाता है।
ज्ञान के विविध आयाम
संगोष्ठी में चर्चा हुई कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गणित, ज्योतिष, धातु विज्ञान, कृषि, जल संरक्षण, स्थापत्य, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक जीवन के विविध आयामों का समृद्ध ज्ञान समाहित है। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ. कुमार मनोज थे। संगोष्ठी का संयोजन और मंच संचालन डॉ. आशीष कुमार मिश्रा ने किया। इस मौके पर डॉ. एके दत्ता, डॉ. जूही सिंह, डॉ. भवेश कुमार, डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. विनय कुमार सिंह, डॉ. विनोद कुमार मंडल, डॉ. कमला पाढ़ी, डॉ. संजय कुमार जायसवाल, डॉ. अनादि प्रसाद सिंह आदि मौजूद थे।
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