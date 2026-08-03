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भारत की ज्ञान परंपरा मानवता के कल्याण का मार्गदर्शक दर्शन है

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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भारतीय ज्ञान परंपरा : वैश्विक शिक्षा मंच पर भारत की नई पहचान विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शिक्षक शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली के समावेशन पर व्यापक बातचीत हुई। विशेषज्ञों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के समकालीन प्रासंगिकता पर विचार साझा किए।

भारत की ज्ञान परंपरा मानवता के कल्याण का मार्गदर्शक दर्शन है

-भारतीय ज्ञान परंपरा : वैश्विक शिक्षा मंच पर भारत की नई पहचान विषय पर विशेष व्याख्यान -राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 व शिक्षक-शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली समावेशन पर हुआ चर्चा आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोईलवर के गीधा स्थित ट्राइडेंट बीएड कॉलेज में ट्राइडेंट फाउंडेशन के तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा : वैश्विक शिक्षा मंच पर भारत की नई पहचान विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक स्वीकार्यता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शिक्षक शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली के समावेशन पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्गदर्शक दर्शन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विशिष्ट अतिथि विधायक राकेश विश्वेश्वर ओझा ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जीवन-कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर और उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भारतीय ज्ञान प्रणाली को व्यवहारिक रूप में अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के चेयरपर्सन रवि रंजन कुमार, सचिव मानस कुमार व सरंक्षक डॉ ओम प्रकाश तिवारी के निर्देशन में संपन्न हुआ। चेयरपर्सन ने भारतीय ज्ञान परंपरा व वर्तमान में शिक्षा की आवश्यकता और उपादेयता पर बात रखी। कार्यक्रम संयोजिका डॉ वंदना तिवारी ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की शिक्षा का सशक्त आधार है। व्याख्यान सत्र में शिक्षक-शिक्षकों, प्राध्यापकों, प्रशिक्षु विद्यार्थियों व शिक्षाविदों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की समकालीन प्रासंगिकता, मूल्यपरक शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार साझा किए।

आम प्रश्न

कार्यक्रम में किस विषय पर व्याख्यान दिया गया?
कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा : वैश्विक शिक्षा मंच पर भारत की नई पहचान विषय पर व्याख्यान दिया गया।
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