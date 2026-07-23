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डोपिंग में विफल जूडो खिलाड़ी अरुण को हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार को प्रतियोगिता के बाहर डोप परीक्षण में विफल रहने के बाद ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। उन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा अस्थाई तौर पर निलंबित किया गया है। भारतीय जूडो टीम में 14 सदस्य थे, जिसमें 7 पुरुष और 7 महिला खिलाड़ी शामिल थे।

डोपिंग में विफल जूडो खिलाड़ी अरुण को हटाया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार को प्रतियोगिता के इतर डोप परीक्षण में विफल रहने के बाद ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया। अरुण 73 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करते हैं और उन्होंने पिछले महीने किंगदाओ ग्रां प्री में हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें अस्थाई तौर पर निलंबित किया है। भारतीय जूडो महासंघ से जुड़े एक सूत्र ने बताया, निलंबन की अधिसूचना आ गई है। हमें उन्हें हटाना पड़ा। भारत ने जूडो के लिए 14 सदस्यीय मजबूत टीम चुनी थी जिसमें सात पुरुष और इतनी ही महिला खिलाड़ी शामिल थीं। कल भारतीय दल में 124 खिलाड़ी रह गए हैं।

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जूडो दल अभी ग्लास्गो के लिए रवाना नहीं हुआ है क्योंकि उनकी प्रतियोगिता 31 जुलाई से शुरू होगी।

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