राष्ट्रमंडल खेल : रोनाल्डो टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग (78 किलो) ने रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक के प्लेऑफ में पूरा दमखम लगाया लेकिन कनाडा की कोराली गॉडबू से युको से हार गईं। इशरूप रेपेशॉज मुकाबले में कैमरून की लंबी कद काठी की मजबूत खिलाड़ी जॉर्जिका वेस्ली जेंगुए मौने को हराकर कांस्य पदक की दौड़ में थीं। जूडो में भारत ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य सहित कुल चार पदक जीते। यह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पंजाब की 19 साल की इशरूप के लिए आक्रामक गॉडबू की चुनौती मुश्किल साबित हुई। निर्धारित समय के दौरान इशरूप को दो पेनाल्टी मिली और अंततः वह गोल्डन स्कोर में मुकाबला हार गईं। भारत के अवतार सिंह (100 किलो) प्री-क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के अरिस्टोस माइकल से इप्पोन से हार गए। यश घंघास (100 प्लस किलो) को राउंड 16 में वेल्स के जोशुआ व्हाइटहाउस से 0-1 से शिकस्त मिली।