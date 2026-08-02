राष्ट्रमंडल खेल : रोनाल्डो टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे
भारतीय जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग ने कांस्य पदक के लिए प्रयास किया लेकिन हार गईं। भारतीय जूडो टीम ने कुल चार पदक जीते, जिसमें दो स्वर्ण शामिल हैं। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने 1000 मीटर टाइम ट्रायल में 20वां स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार भारत का साइक्लिंग में अभियान समाप्त हुआ।
ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग (78 किलो) ने रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक के प्लेऑफ में पूरा दमखम लगाया लेकिन कनाडा की कोराली गॉडबू से युको से हार गईं। इशरूप रेपेशॉज मुकाबले में कैमरून की लंबी कद काठी की मजबूत खिलाड़ी जॉर्जिका वेस्ली जेंगुए मौने को हराकर कांस्य पदक की दौड़ में थीं। जूडो में भारत ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य सहित कुल चार पदक जीते। यह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पंजाब की 19 साल की इशरूप के लिए आक्रामक गॉडबू की चुनौती मुश्किल साबित हुई। निर्धारित समय के दौरान इशरूप को दो पेनाल्टी मिली और अंततः वह गोल्डन स्कोर में मुकाबला हार गईं। भारत के अवतार सिंह (100 किलो) प्री-क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के अरिस्टोस माइकल से इप्पोन से हार गए। यश घंघास (100 प्लस किलो) को राउंड 16 में वेल्स के जोशुआ व्हाइटहाउस से 0-1 से शिकस्त मिली।
साइक्लिंग में प्रदर्शन
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रोनाल्डो टाइम ट्रायल में 20वें स्थान पर रहे
ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में 20वें स्थान पर रहे। हर्षवीर सिंह सेखों और दिनेश कुमार 40 किमी प्वाइंट्स रेस के क्वालिफाइंग दौर में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाहर हो गए। इसके साथ ही देश का इस खेल में अभियान समाप्त हो गया।
रोनाल्डो ने 1000 मीटर टाइम ट्रायल में एक मिनट 4.191 सेकंड का समय निकाला। केवल तीन साइकिलिस्ट ही एक मिनट से कम समय में दौड़ पूरी कर सके। ऑस्ट्रेलिया के लेह हॉफमैन ने 58.530 सेकंड के समय से स्वर्ण और इंग्लैंड के जोसेफ ट्रूमैन ने 59.525 सेकंड के समय से रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के टेट रायन ने 59.684 सेकंड के समय से कांस्य पदक हासिल किया।
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