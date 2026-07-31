जापान में होने वाली विश्व जिउ-जित्सु चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी खुशनुमा का चयन
जापान में होने वाली विश्व जिउ-जित्सु चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी खुशनुमा का चयनजापान में होने वाली विश्व जिउ-जित्सु चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी खुशनुमा का
क्षेत्र के गांव डूंगरा जाट निवासी खिलाड़ी खुशनुमा का अंतरराष्ट्रीय खेल जिउ-जित्सु महासंघ (एसजेजेआईएफ) भारत की ओर से जापान में आयोजित होने वाली विश्व जिउ-जित्सु चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय खेल जिउ-जित्सु महासंघ (एसजेजेआईएफ) भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जिउ-जित्सु चैंपियनशिप एवं विश्व कप चयन ट्रायल-2026 में 54.4 किलोग्राम से कम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि 29 जुलाई को गुरुग्राम हरियाणा में खेले गए गेम के दौरान मिली है। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 6 सितंबर 2026 तक टोक्यो (जापान) के योयोगी राष्ट्रीय व्यायामशाला में होगा, जहां खिलाड़ी खुशनुमा भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। खुशनुमा गांव में बने अखाड़े में संदीप पहलवान के साथ नियमित अभ्यास करती रही है और आस-पास के क्षेत्र के दंगलो में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती रही है। फिलहाल खुशनुमा औरंगाबाद की एक कराटे एकेडमी में बिट्टू कुमार के साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस करती है.
मजदूर की बेटी करेगी देश का नाम रोशन
जहांगीराबाद नगर के शिवकुमार अग्रवाल जनता इंटर कालेज में कक्षा 12 की छात्रा है। पिता पप्पन खां गांव में मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन करते हैं। परिवार में खुशनामा के अलावा 2 भाई व 2 बहिन हैं। खुशनुमा चौथे नंबर की है। खुशनुमा का कहना है कि वह अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है.
1.75 लाख रुपये होगा व्यय, ग्रामीण करेंगे एकत्रित
अंतरराष्ट्रीय खेल जिउ-जित्सु महासंघ (एसजेजेआईएफ) भारत की ओर से जारी चयन पत्र के अनुसार भागीदारी की पुष्टि के लिए यात्रा, वीजा, होटल और अन्य आधिकारिक खर्च मिलाकर करीब 1.75 लाख रुपये का अनुमानित खर्च बताया गया है। खुशनुमा के परिवार वाले इस खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है, ऐसे में ग्रामीणों ने तय किया है कि वह आपस में पैसे एकत्रित करके खूशनुमा को खेलने जापान भेजेंगे.
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