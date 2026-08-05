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एलआईसी कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भारत सरकार द्वारा 3 अगस्त को घोषित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विनिवेश प्रस्ताव का विरोध किया। कर्मचारी संघ ने बुधवार को बिष्टुपुर में प्रदर्शन किया और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। संघ का कहना है कि इस ऑफर से सार्वजनिक स्वामित्व में और कटौती हो रही है।

एलआईसी कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन
एलआईसी कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन

जमशेदपुर । अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भारत सरकार द्वारा 3 अगस्त को घोषित ऑफर फॉर सेल की कड़ी निंदा किया है। इसको लेकर एलआईसी के कर्मचारी संघ में बुधवार को बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में प्रदर्शन किया एवं सरकार के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने निर्णय लिया जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक वे लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस ऑफर में एलआईसी की चुकता का 2.5% का आधार विक्रय और चार प्रतिशत का अतिरिक्त ग्रीन शू विकल्प शामिल है। जिससे संभावित विनिवेश 6.5% तक पहुंच जाता है। सरकार ने 2027 तक न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयर धारिता हासिल करने की सेबी की आवश्यकता का हवाला देकर इस कदम को उचित ठहरने का प्रयास किया है।

हालांकि यह तकनीकी अनुपालन इस व्यापक वास्तविकता को छिपा नहीं सकता कि भारत में प्रमुख वित्तीय संस्थान में सार्वजनिक स्वामित्व का एक और हिस्सा बाजार को सौंपा जा रहा है। संघ के नेताओं ने कहा कि जमशेदपुर में उन लोगों ने इस विनिवेश का विरोध किया है। उसको लेकर उन लोगों ने बुधवार को कार्यालय में प्रदर्शन भी किया।

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