एलआईसी कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन

जमशेदपुर । अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भारत सरकार द्वारा 3 अगस्त को घोषित ऑफर फॉर सेल की कड़ी निंदा किया है। इसको लेकर एलआईसी के कर्मचारी संघ में बुधवार को बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में प्रदर्शन किया एवं सरकार के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने निर्णय लिया जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक वे लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस ऑफर में एलआईसी की चुकता का 2.5% का आधार विक्रय और चार प्रतिशत का अतिरिक्त ग्रीन शू विकल्प शामिल है। जिससे संभावित विनिवेश 6.5% तक पहुंच जाता है। सरकार ने 2027 तक न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयर धारिता हासिल करने की सेबी की आवश्यकता का हवाला देकर इस कदम को उचित ठहरने का प्रयास किया है।