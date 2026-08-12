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आईआईए एडवाइजरी बोर्ड बैठक में संगठन की मजबूती और उद्योग हितों पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और संगठात्मक मजबूती पर चर्चा की गई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया और सुझावों के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने की बात की।

आईआईए एडवाइजरी बोर्ड बैठक में संगठन की मजबूती और उद्योग हितों पर मंथन

सहारनपुर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर की एडवाइजरी बोर्ड बैठक आईआईए भवन में आयोजित हुई। जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों, उद्योगों से जुड़े मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गुप्ता रहे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि संस्था सर्वोपरि है और पद का कोई विशेष महत्व नहीं है। उद्योग एवं उद्यमियों के हित में सामूहिक प्रयास ही संगठन को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठकर आपसी समन्वय, एकजुटता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

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उन्होंने बताया कि सहारनपुर आने का उद्देश्य पुराने एवं वरिष्ठ सदस्यों तथा पूर्व पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें पुनः संस्था से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव संगठन की महत्वपूर्ण पूंजी है। अध्यक्षता कर रहे रामजी सुनेजा ने कहा कि आईआईए की ताकत संगठनात्मक एकजुटता, अनुशासन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया है। एडवाइजरी बोर्ड संगठन की दिशा और कार्ययोजना को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वरिष्ठों के अनुभव और युवा उद्यमियों की सक्रियता के समन्वय से चैप्टर को और प्रभावी बनाया जा सकता है। पूर्व चैप्टर चेयरमैन के.एल. अरोड़ा ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं को उठाने के साथ उनके समाधान तक निरंतर प्रयास करना संस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। चैप्टर चेयरमैन एस. कुमार अरोड़ा ने कहा कि उद्योग हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों एवं शासन-प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा। साथ ही सदस्यों के सुझावों के आधार पर सामूहिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश अरोड़ा, आर.के. धवन, अनूप खन्ना, संदीप गुप्ता, सचिव अनुज कुमार जैन, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कालड़ा, उपाध्यक्ष प्रमजीत सिंह, विनय दहूजा आदि रहे।

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