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जमालपुर में 61 हजार वोट के सम्मान में 61 हजार पौधे लगाने का संकल्प: नरेंद्र तांती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण अभियान चलाया। पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार तांती के नेतृत्व में 501 पौधे लगाए गए। यह 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन के प्रति आभार जताने का एक तरीका है। अभियान की अगली योजना 61,000 पौधे लगाने की है।

जमालपुर में 61 हजार वोट के सम्मान में 61 हजार पौधे लगाने का संकल्प: नरेंद्र तांती

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने रविवार को जमालपुर की काली पहाड़ की तराई एवं वाटर फिल्टर परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया। पार्टी के जिलाध्यक्ष सह जमालपुर विधानसभा के निवर्तमान महागठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र कुमार तांती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 501 फलदार, छायादार एवं सागवान के पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि विस चुनाव 2025 में जनता से मिले करीब 61 हजार मतों के प्रति आभार है। जनता के प्रत्येक वोट के सम्मान में एक पौधा लगाया जाएगा। इसी लक्ष्य के तहत आने वाले दिनों में 61 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और अनियमित वर्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पौधरोपण सबसे प्रभावी उपाय है।प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव अजय कुमार यादव, नगर अध्यक्ष कमलेश्वरी तांती, कुंदन तांती, बिट्टू, तारनी तांती, उमेश, परशुराम, बृजमोहन तांती, विजय गुप्ता, बबलू सर, राजन यादव, जनार्दन तांती, शंकर तांती, अमित रंजन, मणि प्रसाद, देवनारायण पटवा, डॉ. अजब लाल, राजन प्रसाद यादव, संतोष, प्रभाकर, सूरज, सागर, निहारिका, आशी सिंघानिया, वीरेंद्र सहित अन्य मौजूद थे।

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