आर्टिकल 370 'हटाए' जाने से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब

मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को आंशिक तौर पर खत्म करने वाले प्रस्ताव को पास कराने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि उसने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को समन जारी कर दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले के बाद पाकिस्तानी विदेश सचिव ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को तलब किया है। बता दें कि आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। बल्कि आर्टिकल 370 के एक खंड को नहीं हटाया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले के साथ ही जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित राज्य बन गया है और लद्दाख को एक अलग प्रदेश बनाया गया है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के पास अपना विधानसभा होगा, मगर लद्दाख के पास नहीं होगा।

Indian High Commissioner to Pakistan Ajay Bisaria (in file pic) summoned by Pakistani Foreign Secretary after resolution to revoke Article 370 was passed in the Rajya Sabha today. pic.twitter.com/UKzKAFL8kk