खेल : पूर्व जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने अनियमितताओं की जांच की मांग
पूर्व जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने अनियमितताओं की जांच की मांग नई दिल्ली। राष्ट्रीय चैंपियन राकेश
पूर्व जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने अनियमितताओं की जांच की मांग नई दिल्ली। राष्ट्रीय चैंपियन राकेश पात्रा सहित भारत के कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने खेल मंत्रालय से भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ (जीएफआई) द्वारा उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (एसओएम) की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है। 30 जुलाई को खेल सचिव हरि रंजन राव को भेजे गए अलग-अलग पत्रों में आरोप है कि महासंघ की कार्रवाई ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एक अन्य शिकायत के अनुसार दो खिलाड़ियों ‘आशीष कुमार और आदित्य राणा’ को प्रकाशित एसओएम सूची में शामिल किया गया जबकि वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 के तहत पात्र नहीं थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें