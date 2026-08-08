खेल : पूर्व जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने अनियमितताओं की जांच की मांग

पूर्व जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने अनियमितताओं की जांच की मांग नई दिल्ली। राष्ट्रीय चैंपियन राकेश पात्रा सहित भारत के कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने खेल मंत्रालय से भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ (जीएफआई) द्वारा उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (एसओएम) की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है। 30 जुलाई को खेल सचिव हरि रंजन राव को भेजे गए अलग-अलग पत्रों में आरोप है कि महासंघ की कार्रवाई ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एक अन्य शिकायत के अनुसार दो खिलाड़ियों ‘आशीष कुमार और आदित्य राणा’ को प्रकाशित एसओएम सूची में शामिल किया गया जबकि वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 के तहत पात्र नहीं थे।