तुर्की जा रहे भारतीय पर्यटकों के लिए सरकार ने जारी की ये एडवाइजरी

केंद्र सरकार ने भारत से तुर्की की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में भारतीय पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है।

Government of India issues advisory to Indian tourists visiting Turkey, requests to exercise utmost caution. pic.twitter.com/ajDilcML38