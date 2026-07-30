Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकार ने मेटा के अधिकारियों को फिर तलब किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

केंद्र सरकार ने मेटा के अधिकारियों को फिर से तलब किया है। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की एक पोस्ट हटाए जाने के बाद उठाया गया। मेटा ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि उन्होंने प्रमुख हस्तियों के अकाउंट से जुड़े नए नियम बनाए हैं। मोदी की पोस्ट छात्रों के प्रदर्शन पर थी, जिसके कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ।

सरकार ने मेटा के अधिकारियों को फिर तलब किया

एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी मेटा के अधिकारियों को फिर तलब किया। यह कदम पिछले सप्ताह मेटा के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट को हटाए जाने के बाद उठाया गया। इससे पहले भी सरकार मेटा के अधिकारियों को तलब कर चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को कहा कि हमने मेटा से कहा है कि वे सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी को भेजें और बताएं कि क्या हो रहा है। उन्होंने यह नहीं बताया कि विशेष रूप से किसे आने के लिए कहा गया।

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी की पोस्ट पर अब 'स्पेशल प्रोटेक्शन', Meta ने सरकार को बताया नया सुरक्षा प्लान

मेटा के नए नियम

कृष्णन ने आगे कहा कि मेटा ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि उन्होंने ऐसी स्थिति को दोबारा होने से रोकने के लिए प्रमुख हस्तियों के अकाउंट से जुड़े नए नियम बनाए। मेटा इंडिया ने टिप्पणी के लिए कोई जवाब नहीं दिया।

मोदी का वीडियो पोस्ट

23 जुलाई को मोदी की वीडियो पोस्ट छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शनों पर उनका पहला संबोधन था और जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शनिवार को इस्तीफा देना पड़ा। मोदी का वीडियो मेटा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और बाद में फेसबुक पर शेयर किया गया था, लेकिन फेसबुक से इसे हटा दिया गया था।

सामान्य प्रश्न

केंद्र सरकार ने मेटा के अधिकारियों को क्यों तलब किया?
केंद्र सरकार ने मेटा के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट को हटाए जाने के बाद तलब किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News Facebook
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।