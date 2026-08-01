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नागरिकता की पुष्टि होने तक विदेशी को वापस नहीं भेज सकते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी विदेशी नागरिक को उसके देश में तभी वापस भेजा जा सकता है जब उसकी नागरिकता की पुष्टि हो। गृह मंत्रालय ने यह बात असम में विदेशी घोषित लोगों की अनिश्चितकालीन हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में कही।

नागरिकता की पुष्टि होने तक विदेशी को वापस नहीं भेज सकते

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी विदेशी को तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करे और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो। यह बात गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के जरिए कही। यह हलफनामा असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों को बिना वापस भेजे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दाखिल किया गया था। केंद्र ने कहा कि जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता अज्ञात या सत्यापित नहीं है, उसे उसके देश तभी वापस भेजा जा सकता है जब उसकी नागरिकता की पुष्टि हो जाए, उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हो और संबंधित देश उसे स्वीकार करे।

नागरिकता के सत्यापन के बिना वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। केंद्र के अनुसार, संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या ‘विदेशियों के लिए क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय’ (एफआरआरओ) किसी विदेशी नागरिक को सजा या अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद वापस भेज सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट हो और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित न हो।

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