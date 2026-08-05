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अत्याधुनिक पुलिस बल संबंधी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है : केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी योजना को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सीसीटीवी लगाने की मौजूदा योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने योजना को प्रस्तुत करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

अत्याधुनिक पुलिस बल संबंधी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है : केंद्र

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश भर में पुलिस बल को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना (अंब्रेला योजना) को सैद्धांतिक मंज़ूरी देने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि यह प्रस्ताव 8 जुलाई को भेजा गया था और इस पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले सीसीटीवी की कमी से जुड़ा एक स्वतः संज्ञान वाला मामला भी शामिल था।

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उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने की मौजूदा फंडिंग योजना को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। पीठ ने ठाकरे से कहा कि वे उस बड़ी योजना को कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट ने ठाकरे को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले की सुनवाई 1 सितंबर के लिए तय की।

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