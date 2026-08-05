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ट्रू कॉलर जैसी सेवा लाने की तैयारी कर रही सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, केंद्र सरकार ट्रू कॉलर जैसी नई सरकारी सेवा पर काम कर रही है, जिसे कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) कहा जाता है। यह सेवा 4जी नेटवर्क पर परीक्षण में है और कॉल करने वाले का नाम दिखाएगी। इससे उपभोक्ता कॉल उठाने का निर्णय ले सकेंगे और स्पैम कॉल पहचानने में मदद मिलेगी।

ट्रू कॉलर जैसी सेवा लाने की तैयारी कर रही सरकार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ट्रू कॉलर की तर्ज पर नई सरकारी सेवा यानी संचालित करने की दिशा में काम कर रही है। कॉलर का नाम दिखाने वाली कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा ट्रायल और परीक्षण के चरण में है। यह सेवा अभी केवल 4जी और उससे ऊपर की तकनीक के लिए परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है। ट्रायल के नतीजों के बाद फैसला लिया जाएगा कि इस सेवा को पूरे देश में कब से शुरू किया जाएगा। बुधवार को लोकसभा में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लिखित जवाब में जानकारी दी कि ट्राई की सिफारिशों के आधार पर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं ने 4जी और उससे ऊपर के नेटवर्क पर सीएनएपी सेवा का परीक्षण शुरू किया है। अभी देशभर में लागू होने की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है। सीएनएपी सेवा का उद्देश्य मोबाइल पर कॉल आने पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखेगा, जिससे उपभोक्ता यह तय कर सके कि कॉल उठानी है या नहीं। इससे स्पैम और फर्जी कॉल की पहचान करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है。

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ग्राहकों को निर्णय लेने में करेगी मदद

स्पैम और फर्जी कॉल पर प्रभाव के बारे में सरकार ने कहा कि सीएनएपी सेवा उपयोगकर्ताओं को अधिक जानकारी देकर निर्णय लेने में मदद करेगी, लेकिन इसका वास्तविक असर ट्रायल और मूल्यांकन के बाद ही स्पष्ट होगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि देश में मौजूदा सभी 2जी नेटवर्क सीएनएपी सेवा को तकनीकी रूप से सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए लगभग 25 करोड़ 2जी उपभोक्ताओं तक इस सेवा को बढ़ाने की फिलहाल कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

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सामान्य प्रश्न

सीएनएपी सेवा क्या है?
सीएनएपी सेवा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन है, जिसका उद्देश्य मोबाइल पर कॉल आने पर कॉल करने वाले का नाम दिखाना है।
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