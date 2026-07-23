महिला कैदी बन रही आत्मनिर्भर
केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के तहत निसबड नारी बंदी निकेतन की महिला कैदियों को फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और वे भविष्य में सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
केन्द्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन संचालित निसबड नारी बंदी निकेतन की महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दे रहा है। गुरुवार को निसबड के मुख्य परामर्शदाता पीके अरोड़ा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घोषणा की कि महिला कैदियों द्वारा तैयार किए गए जूट बैग निसबड खरीदेगा। इन्हें अपने हुनर का उचित लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण प्रभारी शकुंतला देवी ने बताया कि इससे महिला कैदियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे भविष्य में सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
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