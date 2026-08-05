खेल : डीपी गोल्फ में भारत की चुनौती पेश करेंगे शुभंकर, अनिर्बान
डीपी गोल्फ में भारत की चुनौती पेश करेंगे शुभंकर, अनिर्बान नई दिल्ली। शुभंकर शर्मा
डीपी गोल्फ में भारत की चुनौती पेश करेंगे शुभंकर, अनिर्बान नई दिल्ली। शुभंकर शर्मा और अनिर्बान लाहिड़ी 15 से 18 अक्तूबर तक दिल्ली गोल्फ क्लब में होने वाली डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। इसमें रॉरी मैक्लरॉय और गत चैंपियन टॉमी फ्लीटवुड जैसे दिग्गज भी भाग लेंगे। चार मिलियन डॉलर इनामी राशि का यह टूर्नामेंट ‘रेस टू दुबई’ के नौ टूर्नामेंटों में आठवां है। डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप दुबई में नवंबर में होगी। शर्मा और लाहिड़ी के साथ इसमें गत ओपन चैंपियन रियान फॉक्स, शेन लॉरी, जस्टिन रोस, यूरोपीय राइडर कप कप्तान ल्यूक डोनाल्ड और राइडर कप स्टार विक्टर होवलैंड भी नजर आएंगे।
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