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छिबरामऊ की बेटी पावनी सक्सेना का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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छिबरामऊ की प्रतिभाशाली बेटी पावनी सक्सेना ने आईसीएमएल-2026 में अपने शोध पत्र को प्रकाशित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की है। उनका शोध एआई और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि मानचित्रण को अधिक सटीक बनाने पर केंद्रित है। इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और इसे गौरव का विषय माना जा रहा है।

छिबरामऊ की बेटी पावनी सक्सेना का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम
छिबरामऊ की बेटी पावनी सक्सेना का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम

छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की प्रतिभाशाली बेटी पावनी सक्सेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उनका शोध पत्र विश्व के प्रतिष्ठित आईसीएमएल-2026 (इंटरनेशनल कॉफ्रेंस ऑन मशीन लर्निंग) के ग्लोबल साउथ एमएल वर्कशॉप में प्रकाशित हुआ है। इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने इसे नगर के लिए गौरव का विषय बताया है। नगर के मोहल्ला कानून गोयान निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर सक्सेना के बड़े पुत्र राहुल सक्सेना उर्फ प्रदीप की बेटी पावनी सक्सेना का शोध कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ड्रोन तकनीक की मदद से भूमि मानचित्रण (लैंड मैपिंग) को अधिक सटीक, तेज और विश्वसनीय बनाने पर आधारित है।

वर्तमान में ड्रोन से ली गई हवाई तस्वीरों का विश्लेषण करते समय एआई कई बार बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर, कुएं और भूमि की वास्तविक सीमाओं जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं की सही पहचान नहीं कर पाता। इस चुनौती के समाधान के लिए पावनी और उनकी टीम ने तीन चरणों वाली उन्नत एआई प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली का पहला एआई भवनों, सडक़ों और भूमि की सीमाओं की पहचान करता है, दूसरा भवनों का विश्लेषण कर उनके प्रकार का निर्धारण करता है, जबकि तीसरा एआई बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मरों और अन्य छोटे लेकिन महत्वपूर्ण ढांचों की पहचान करता है। इसके बाद तीनों एआई के परिणामों को एकीकृत कर अत्यंत सटीक और विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाता है। पावनी सक्सेना ने बताया कि यह तकनीक सरकार को डिजिटल भूमि अभिलेख तैयार करने, भूमि सर्वेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने, संपत्तियों के सत्यापन तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

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