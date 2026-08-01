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देश को मिले 109 वन सेवा के अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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नहीं देहरादून। प्रमुख संवाददाता डेढ़ साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय वन सेवा के 109 अधिकारी शनिवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से पास आ

देश को मिले 109 वन सेवा के अधिकारी

फोटो-------------- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से हुए पास आउट, केंद्रीय वन मंत्री बोले जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती

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कहा एआई, ड्रोन और उपग्रह मददगार, लेकिन जमीनी नेतृत्व का विकल्प नहीं

देहरादून। प्रमुख संवाददाता

डेढ़ साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय वन सेवा के 109 अधिकारी शनिवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से पास आउट हुए। इसमें 21 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं भूटान के दो प्रशिक्षु भी अकादमी से ट्रेनिंग लेकर निकले। एफआरआई में आयोजित दीक्षांत समारोह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें डिप्लोमा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती

इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का संरक्षण भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के आईएफएस अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के साथ नैतिक नेतृत्व और कार्यकुशलता का समन्वय कर इन चुनौतियों का समाधान करना होगा।

2047 में विकसित भारत का निर्माण

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 बैच के अधिकारी वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए उन्हें केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता बनना होगा।

मॉडर्न तकनीक का उपयोग

उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, उपग्रह और डाटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकें वनाग्नि का पता लगाने, जैव विविधता की निगरानी और निर्णय लेने में सहायक हैं। लेकिन संकट की घड़ी में मैदान में उतरकर नेतृत्व करना अधिकारी और उसकी टीम की ही जिम्मेदारी है।

एक सफल अधिकारी के गुण

भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक सफल अधिकारी बनने के लिए दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं नैतिकता और कार्यकुशलता। उन्होंने अधिकारियों से समस्याओं की चिंता करने के बजाय समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने, टीम भावना के साथ काम करने तथा वन रक्षकों और मैदानी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल अच्छे प्रशासक ही नहीं, बल्कि अच्छे इंसान और विचारवान नेतृत्वकर्ता भी बनें। आत्ममूल्यांकन, ईमानदारी और सेवा भाव ही लंबे प्रशासनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं।

किस राज्य को मिले कितने अधिकारी

मध्य प्रदेश-11

यूपी-5

उत्तराखंड-5

बिहार-4

झारखंड-4

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने भारतीय वन सेवा अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से पास आउट हुए?
भारतीय वन सेवा के 109 अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से पास आउट हुए।
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