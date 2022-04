भारत की विदेश नीति का दुनिया में बज रहा डंका, रूस-यूक्रेन संकट पर अमेरिका को भी करारा जवाब

जयशंकर के इस रुख की प्रशंसा भी हो रही है। जयशंकर ने सूझबूझ से यह भी स्पष्ट किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख से किसी भी प्रकार से उसके अमेरिका से संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा।

हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Fri, 15 Apr 2022 06:20 AM

