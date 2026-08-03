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यूपीएस को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई, 2026 तक कुल 1,18,195 कर्मचारी यूपीएस चुन चुके हैं। इस योजना को 2025 से लागू किया गया है।

यूपीएस को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक भुगतान देने के मकसद से शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में कोई परिवर्तन करने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 19 जुलाई, 2026 तक यूपीएस चुनने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 1,18,195 जिसमें नए भर्ती कर्मी, वर्तमान कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी शामिल हैं। यूपीएस एक पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के तौर पर एक अप्रैल, 2025 से शुरू किया है。

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यूपीएस के बारे में जानकारी

उन्होंने कहा, यूपीएस को एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर शुरू किया गया है। आज की तारीख तक, यूपीएस में कोई परिवर्तल करने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू हुई है, इसलिए सरकार ने आज तक यूपीएस के लागू होने और इसके कामकाज की समीक्षा नहीं की है।

विवादित कर मांग में कमी आई

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कर विवाद संबंधी अपीलें दायर करने के लिए वित्तीय सीमा बढ़ाने से विवादित कर मांग में करीब 16,690 करोड़ रुपये की कमी आई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर, 2024 से विभागीय अपीलें दायर करने के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सीमा के कारण वापस लिए गए/दाखिल नहीं किए गए कुल मामलों की जानकारी दी और विवादित कर मांग में अनुमानित कमी की जानकारी दी। उत्तर के अनुसार वित्तीय सीमा बढ़ाने के बाद करीब 443 मामले वापस ले लिए गए और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के सामने 11,390 अपील दाखिल नहीं की गईं। आईटीएटी में विवादित कर मांग में कुल अनुमानित कमी 3,662.82 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, 4,791 मामले वापस लिए गए और उच्च न्यायालयों के सामने 5,565 अपील दाखिल नहीं की गईं। विवादित मांग में अनुमानित 9,218.71 करोड़ रुपये की कमी आई।

बीमा लाभ में 'सरेंडर' और निकासी की हिस्सेदारी बढ़ी

सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कुल लाभ में सरेंडर (पॉलिसी समय से पहले बंद करना) और निकासी (पैसे निकालना) की हिस्सेदारी 2021-22 के 32 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 39 प्रतिशत हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि यह पिछले पांच साल में 'सरेंडर' और निकासी के रुख में बढ़ोतरी दिखाता है। उन्होंने कहा कि कुल लाभ के हिस्से के तौर पर सरेंडर और निकासी (विड्रॉल) ने जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले 'मैच्योरिटी' (परिपक्वता) लाभ को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कुल लाभ में मैच्योरिटी लाभ का हिस्सा 2021-22 में 48 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 37 प्रतिशत हो गया है।

सामान्य प्रश्न

यूपीएस योजना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव कब तक विचाराधीन नहीं है?
यूपीएस योजना में परिवर्तन करने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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