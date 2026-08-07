तस्करी कर सीमा पार ले जा रहे थे यूरिया, पकड़े गए
बहराइच में भारतीय खाद पर नेपाली तस्करों की नजर है। चार तस्करों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया, जबकि दो भागने में सफल रहे। तस्कर यूरिया और डीएपी को नेपाल भेजने का प्रयास कर रहे थे। चौकसी के कारण 17 बोरी खाद और छह साइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
बहराइच,संवाददाता। भारतीय खाद पर नेपाली तस्करों की नजरें गड़ी हुई हैं। दुकानदारों से मिलीभगत कर यूरिया व डीएपी को दबे पांव तस्कर सीमा पार नेपाल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। सीमा पर चौकसी की वजह से एसएसबी जवानों ने भारी मात्रा में खाद संग चार तस्करों को बार्डर से गिरफ्तार किया है। हालाकि दो तस्कर चकमा देकर फरार होने में सफल रहे हैं। पूछताछ के बाद जवानों ने चारों को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्जकर उन्हें जेल भेजा गया है। भारत-नेपाल सीमा के भादा नदी के पास नेपाली तस्करों के जमावड़े की सूचना मुखबिर से एसएसबी को मिली।
एसएसबी जवान सक्रिय हुए। जवानों के पहुंचने पर नेपाली तस्कर साइकिलों पर खाद लादकर सीमा पार करने की कोशिशें करते दिखे। इस पर ललकारते हुए जवान आगे बढ़े। जिसको देखकर नेपाली तस्कर भागने लगे। घेराबंदी कर जवानों ने चार तस्करों को पकड़ लिया। जबकि दो तस्कर सीमा पार नेपाल भागने में सफल रहे। इने पास से 17 बोरी भारतीय यूरिया खाद संग छह साइकिलें बरामद की गई हैं। पकड़े गए चारों आरोपितों की पहचान राम भरोस चौधरी (46), निवासी खुंटीपुर वार्ड-11, जिला बर्दिया, विकास थारू (25) व निरंजन थारू (21), निवासी बंगुसरी वार्ड-05, जिला बर्दिया, अनिल कुमार थारू (30), निवासी परसिया वार्ड-10, जिला गुलरिया, नेपाल के रूप में हुई है। बरामद प्रत्येक यूरिया बोरी का वजन 45 किलोग्राम पाया गया है। एसएसबी के अधिकारियों ने पूछताछ के बाद आरोपितों को पुलिस व बरामद खाद व साइकिलों को मिहींपुरवा कस्टम के हवाले कर दिया गया है।
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