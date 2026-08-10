किसानों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) ने कलक्ट्रेट में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अमेरिका से भारत की ट्रेड डील रद्द करने, कर्जमुक्ति और बुजुर्ग पेंशन बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की भी अपील की गई।
भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पांडेय की अगुवई में डायट मैदान में मासिक बैठक हुई। इसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन एडीएम न्यायिक को सौंपा। किसानों ने अमेरिका से भारत की ट्रेड डील रद्द करने, देश के किसानों को कर्जमुक्त करने और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था निशुल्क करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग उठाई।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगें लागू होने से किसानों और मजदूरों को राहत मिलेगी। इस मौके पर ऊषा देवी, राम प्रकाश, शेर अली, निर्मला देवी, रत्नावली, दिल कुमार, मुन्ना लाल, अशोक कुमार और राजेश सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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