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भाकियू तोमर की बैठक में पुलिस कार्रवाई पर रोष जताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की बैठक में किसानों और आम नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में मेडिकल रिपोर्ट, मुकदमों में वृद्धि, नशे के कारोबार और पशु चोरी पर चर्चा हुई। संगठन ने 27 जुलाई को धरना प्रदर्शन की योजना बनाई है।

भाकियू तोमर की बैठक में पुलिस कार्रवाई पर रोष जताया

भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की बैठक जिलाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा के आवास पर हुई, जिसमें किसान और आम नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कुछ कार्रवाइयों पर रोष व्यक्त किया। बैठक में मेडिकल रिपोर्ट, मुकदमों में धाराएं बढ़ाने, क्रॉस केस, नशे के कारोबार, सट्टेबाजी, पशु चोरी की घटनाओं पर चर्चा की गई। तय हुआ कि 27 जुलाई को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर की अगुवाई में धरना प्रर्दशन होगा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कासिद हुसैन ने की।

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