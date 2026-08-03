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किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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भारतीय किसान संघ की बिलारी ब्लॉक बैठक में किसानों के मुद्दों और कृषि विकास पर चर्चा हुई। बैठक में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने जमीन की उर्वरता बढ़ाने और लागत कम करने की बात की। संघ के पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत कर कृषि हितों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ की बैठक

भारतीय किसान संघ की बिलारी ब्लॉक बैठक का आयोजन लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर बिलारी में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं कृषि विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सोमवार कोबैठक में गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसानों की लागत भी कम होगी। विभाग संगठन मंत्री रमेश, प्रांत प्रचार प्रमुख तेजभान सिंह राघव तथा जिला प्रचार प्रमुख पवन कोहली ने विचार रखे। विभाग संगठन मंत्री ने भारतीय किसान संघ की रीति नीति पर चर्चा की तथा बताया कि हमारा संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है और लगभग देश के सभी राज्यों में भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता मौजूद है, उन्होंने किसानों से संगठन को मजबूत करने तथा कृषि हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।इस

अवसर पर पुष्पेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रचार प्रमुख विजय यादव, मनोज सिंह, भूरे सिंह, अनिल गुप्ता, विशाल यादव, श्रीपाल यादव, राजू सिंह, कुलदीप सिंह, हरकेश, सतनाम सिंह, यशपाल सिंह, राहुल चौधरी, सोनू मौर्य, सहित बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान संघ के बिलारी ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने की, जबकि संचालन ब्लॉक मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने किया।

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