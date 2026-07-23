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पुलिस ने किया राकिमंस महासचिव को हाउस अरेस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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दिल्ली में अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन से पहले, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के महासचिव कैलाश लांबा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लांबा ने इसे किसानों की आवाज को दबाने की कार्रवाई बताया। पुलिस ने लांबा के घर पर पहुंचकर उन्हें रोका, जिससे आंदोलन को और प्रश्रय मिलने की संभावना है।

पुलिस ने किया राकिमंस महासचिव को हाउस अरेस्ट

देश बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में भारत अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में जाने से पहले ही राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव कैलाश लांबा को हाउस अरेस्ट कर लिया। जिसे किसान नेता ने इसे किसानों की आवाज को दबाने की कार्रवाई बताया।राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव कैलाश लंबा अपने समर्थक राजेश चिकारा उर्फ खन्ना जी, विनीत चौधरी आदि के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिलते ही नहटौर प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार पुलिस बल के साथ उनके घर पर पहुंचे और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रदेश महासचिव ने बताया कि भारत के साथ अमेरिकी जो ट्रेड डील हो रही है।

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यह किसानों के विरुद्ध है इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कहा कि जब तक आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाती है तो आंदोलन और अधिक तेजी के साथ बढ़ता है।

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