चीन में फंसे यश की चिंता में मां की बिगड़ रही तबीयत

मुजफ्फरपुर निवासी यश राज पिछले पांच महीने से शंघाई के डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, जिससे उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां की तबीयत बिगड़ने के कारण ऑपरेशन टल रहा है। यश को पुलिस ने विवाद के बाद हिरासत में लिया था।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। खबड़ा इलाके के निवासी यश राज के चीन में फंसने से पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। यश पिछले पाँच महीने से शंघाई के जियांगशू डिटेंशन सेंटर में बंद है। इस बीच दिल की मरीज उसकी मां सीमा सिंह की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन बेटे के विदेश में फंसे होने के कारण ऑपरेशन टल रहा है।

परिवार की स्थिति सीमा का कहना है बेटा यश ही उनका सहारा है। उसके बिना वह अस्पताल में भर्ती होने और ऑपरेशन कराने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। परिवार का कहना है कि बेटे के फंसने की खबर के बाद से ही उनका तनाव बढ़ गया और स्वास्थ्य गिरता चला गया। पति मुकेश सिंह से तलाश के बाद पुत्र के साथ ही सीमा खबड़ा इलाके में किराए के मकान में रह रही है। नौकरी लगने के बाद पुत्र ने मुंबई में फ्लैट लिया था।

यश की गिरफ्तारी यश अमेरिकी शिपिंग कंपनी में काम करता है। बीते जनवरी में कंपनी का जहाज शंघाई बंदरगाह पर था। 28 फरवरी की रात रेस्टॉरेंट में पार्टी के दौरान स्थानीय नागरिक से विवाद के बाद यश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मां का आरोप है कि विवाद में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी साथी भी शामिल थे, लेकिन केस सिर्फ यश पर बना। 13 मार्च को मामला दर्ज कर उसे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। सीमा ने मुंबई के चीनी काउंसलेट में शिकायत दर्ज कराई थी। काउंसलेट के हस्तक्षेप के बाद ही शंघाई पुलिस ने जानकारी दी और अधिकारियों ने डिटेंशन सेंटर में यश से मुलाकात भी की।

मदद की गुहार आज डीएम से मिलेगी सीमा, बरुराज विधायक ने भी की पहल : सीमा सिंह बेटे की रिहाई में मदद की गुहार लगाएंगी। इसके बाद वह फिर से मुंबई स्थित चीनी काउंसलेट से संपर्क साधेंगी। उन्होंने बरुराज विधायक प्रो. अरुण कुमार से भी मुलाकात कर मदद मांगी है। सीमा ने बताया कि प्रो. अरुण उसके क्लास साथी रहे हैं। विधायक ने विदेश मंत्रालय के स्तर पर बात करने का भरोसा दिया है।