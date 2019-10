सितंबर में भारतीय निर्यात 6.57% की गिरावट के साथ 26.03 अरब डॉलर पर

अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मांग घटने से मौजूदा वर्ष के सितंबर में भारतीय निर्यात 6.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26.03 अरब डालर रह गया है जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकडा 27.87 अरब डालर था।

सरकार के मंगलवार को यहां जारी आंकडों में कहा गया है कि अगस्त 2019 में भारतीय नियार्त 26.13 अरब डालर था। चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक नियार्त 2.39 घटकर 159.57 अरब डालर रह गया है जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में 163.48 अरब डालर का नियार्त किया गया था। सितंबर 2019 में कुल आयात 13.85 प्रतिशत घटकर 36.89 अरब डालर दर्ज किया गया है जबकि सितंबर 2018 में यह आंकडा 42.82 अरब डालर था। चालू वित्त वर्ष में सितंबर 2019 तक कुल आयात 7.01 प्रतिशत गिरकर 243. 28 अरब डालर रह गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में सितंबर 2018 तक कुल आयात 261. 63 अरब डालर रहा था।

Government of India: Overall imports in April-September 2019-20 are estimated to be USD 312.16 billion, exhibiting a negative growth of 3.15% over the same period last year. (2/2) https://t.co/uJxeQjPk1N