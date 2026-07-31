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उत्कृष्ट कार्यों पर पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की वार्षिक आम सभा में पूर्व सैनिकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बैठक में परिषद के संरक्षक ने पूर्व सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जितेंद्र सिंह सहित कई पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया।

उत्कृष्ट कार्यों पर पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित

फर्रुखाबाद, संवाददाता।अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की वार्षिक आम सभा की बैठक में पूर्व सैनिकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बढ़पुर के राजपूताना होटल में हुयी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान परिषद के संरक्षक ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व सैनिक देश की धरोहर हैं। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कोषाध्यक्ष रामनिवास सिंह ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। प्रांत से आये महासचिव पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया और हरमोहन सिंह ने भी विचार रखे। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्यों पर जितेंद्र सिंह समेत कई पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया।

इस दौरान उदयराज सिंह चौहान, डीएस राठौर, साधना सिंह, उर्मिला देवी, सरिता देवी, कुसुम सिसोदिया, शकुंतला देवी, सरोज राठौर आदि की उपस्थिति रही।फोटो 2परिचय- बैठक को संबोधित करते ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौर।

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