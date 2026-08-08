स्कूलों से सीधे रोजगार की राह, बीएसबी ने किए तीन बड़े एमओयू

हरिद्वार, संवाददाता। स्कूली शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की दिशा में भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) ने बड़ा कदम उठाया है। स्वामी रामदेव की मौजूदगी में बीएसबी ने पर्यटन एवं आतिथ्य, हस्तशिल्प एवं कालीन और हरित ऊर्जा क्षेत्र की तीन प्रमुख स्किल काउंसिल के साथ एमओयू किए। इन समझौतों के बाद विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप स्कूल स्तर से ही प्रायोगिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिल सकेगी। बीएसबी के नोएडा स्थित मुख्यालय में हुए समारोह में पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद, हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद तथा स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के साथ समझौते किए गए। साथ ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के साथ पहले से चल रही साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। समारोह में बीएसबी के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने कहा कि युवाओं को ऐसे कौशल विकसित करने होंगे, जिन्हें सीखकर वे जल्द रोजगार हासिल कर सकें या स्वरोजगार शुरू कर सकें। आज के समय में कुशल और दक्ष होना युवाओं की जरूरत है। इसी उद्देश्य से देश की अग्रणी स्किल काउंसिल के साथ साझेदारी की जा रही है। बीएसबी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस एनपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 के अनुरूप एनएसक्यूएफ आधारित जॉब रोल केंद्रित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है। बोर्ड का प्रयास है कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की पढ़ाई सुलभ, किफायती और सार्थक हो.