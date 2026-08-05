ग्राहकों को भ्रमित करने वाली नौ कंपनियों पर जुर्माना
- इन कंपनियों पर डार्क पैटर्न के इस्तेमाल का लगा आरोप - जेप्टो पर सात
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऑनलाइन खरीदारों को गुमराह करने और चालाकी भरे यूजर इंटरफेस (डार्क पैटर्न्स) का इस्तेमाल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि जेप्टो, इंडिगो, फिजिक्स वाला, फर्स्टक्राई और स्पाइसजेट समेत नौ प्रमुख डिजिटल मंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नियम तोड़ने वाली इन कंपनियों से अब तक करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है और उनसे इन भ्रामक तरीकों को तुरंत बंद करने को कहा गया है। कार्रवाई के तहत क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो पर सबसे ज्यादा 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जांच में पाया गया कि जेप्टो शुरुआत में कम कीमतें दिखाता था, लेकिन चेकआउट के समय छिपे हुए हैंडलिंग चार्ज और सदस्यता शुल्क खुद ही जोड़ देता था।वहीं, एडटेक प्लेटफॉर्म ‘फिजिक्स वाला’ पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह प्लेटफॉर्म खरीदारी के समय 'पीडब्ल्यू फाउंडेशन' के लिए 10 रुपये का दान अपने आप जोड़ देता था और ग्राहकों को भावनात्मक संदेश दिखाकर उसे हटाने से रोकता था। इसके अलावा, अनुज जिंदल कोचिंग पर 3 लाख रुपये, फर्स्टक्राई पर 2 लाख रुपये तथा फार्मईजी, मैकेफी और स्पाइसजेट पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें