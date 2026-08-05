भाकपा अंचल परिषद की हुई बैठक
भगवानपुर में भाकपा की बैठक में अंचल मंत्री अशोक राय ने कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। संगठन मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने 1 सितंबर को 'दिल्ली चलो, बदलाव जरूरी है' के तहत पदयात्रा के कार्यक्रम की जानकारी दी। नेता प्रताप नारायण सिंह ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष के लिए अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने का आह्वान किया।
भगवानपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अंचल परिषद की बैठक बुधवार को मेहदौली स्थित पार्टी कार्यालय में राम प्रकाश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अंचल मंत्री अशोक राय ने संगठन की कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किया।संगठन मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने राष्ट्रव्यापी पदयात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि _1 सितंबर को "दिल्ली चलो, बदलाव जरूरी है" के संदेश के साथ प्रखंड के सभी टोले-मुहल्ले तक पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अधिक से अधिक लोगों को दिल्ली चलने के लिए प्रेरित किया जाए।जिला नेता प्रताप नारायण सिंह ने अंचल परिषद के साथियों द्वारा जनकोष के रूप में एक लाख रुपये जिला केंद्र को दिए जाने पर आभार व्यक्त किया।
उन्होंने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हमें दिल्ली कूच करना होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी नेता सुशील कुमार महतो, संजय कुमार, बिंदेश्वरी महतो, राम दयाल राय, राम सदन, चितरंजन चौधरी, विजय चौधरी, उचित तांती, कामदेव, मुकेश, मदन, राम विलास पासवान, निर्वाण प्रसाद यादव सहित दर्जनों भाकपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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