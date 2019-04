भारतीय तटरक्षकों ने संरक्षित प्रजाति के कछुए को बचाया, देखें वीडियो

भारतीय तटरक्षक ने 24 अप्रैल को एक संरक्षित प्रजाति के कछुए को बचाया। यह बचाव कार्य अरब सागर में पाकिस्तान से लगे भारतीय समुद्री क्षेत्र में किया गया। भारतीय तटरक्षकों ने जाल में जख्मी ओलिव रिडले कछुए को मुक्त किया और फिर उसे समुद्र में सुरक्षित छोड़ दिया। यह बचाव अभियान अपने आप में अनोखा है। इस बचाव अभियान की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तारीफ बटोर रही है। ऐसा ही एक बचाव अभियान एक साल पहले भी किया गया था, जब इसी प्रजाति के कछुए को मछली पकड़ने वाले जाल से आजाद करवाया गया था।

#WATCH Indian Coast Guard carried out a rescue mission on April 24 along the maritime boundary with Pakistan where they saved a vulnerable and endangered Olive Ridley Turtle entangled in a net at sea and released her into the Arabian Sea. pic.twitter.com/F6l9wUfPn1