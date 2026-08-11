जनपद के पर्वतारोही अनंत सिंह ने फतह किया कंग यात्से-2, अब माउंट कुन पर नजर

मऊ, संवाददाता। जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के बरसवा निवासी पर्वतारोही अनंत सिंह ने लद्दाख हिमालय की लगभग 6250 मीटर ऊंची कंग यात्से-2 फतह किया है। अब उनका अगला लक्ष्य 7077 मीटर ऊंचे माउंट कुन पर नजर है। उन्होंने यह उपलब्धि जर्मन पर्वतारोही स्टीफन कीफर के दिशा निर्देशन में फतह हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिजनों समेत जनपदवासियों में खुशी की लहर है। प्रयागराज से जुड़े मऊ जनपद के युवा पर्वतारोही अनंत सिंह ने बीते दो अगस्त को कंग यात्से-2 चढ़ाई अभियान की शुरुआत की थी। और 11 अगस्त को लेह वापसी के साथ पूरा हुआ। कंग यात्से-2 की सफलता के बाद अब अनंत सिंह का अगला लक्ष्य 7077 मीटर ऊंचा काउंट कुन है।

भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (IMF) के आधिकारिक पत्र के अनुसार उन्हें जर्मनी के 13 सदस्यीय पर्वतारोहण दल के साथ भारतीय संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान का नेतृत्व जर्मन पर्वतारोही स्टीफन कीफर कर रहे हैं और माउंट कुन रिज अभियान की स्वीकृत अवधि दो से 30 अगस्त 2026 है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (NIM) से प्रशिक्षित अनंत सिंह पर्वतारोहण प्रशिक्षक एवं स्की पर्वतारोही और खोज और बचाव प्रशिक्षक हैं। वे 12 से अधिक हिमालयी अभियानों का अनुभव रखते हुए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। कंग यात्से-2 अभियान के दौरान उन्हें अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन, तेज हवा, तकनीकी बर्फीले रास्तों और बदलते मौसम जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद सुरक्षित रणनीति और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उन्होंने पूरा किया। अनंत सिंह ने कहा कि हर पर्वत हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना सिखाता है। कंग यात्से-2 के बाद अब माउंट कुन मेरी अगली बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस अभियान के माध्यम से मऊ, प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचे।