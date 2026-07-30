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झापा में ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि मंगलवार की रात करीब 10 बजे कोशी प्रदेश का झापा के

झापा में ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार

जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि मंगलवार की रात करीब 10 बजे कोशी प्रदेश का झापा के कत्लामारा में 50 ग्राम 50 मिलीग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक भारतीय नागरिक किशनगंज धनतोला निवासी मो फारुख को गिरफ्तार किया है ।कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि एक भारतीय नंबर बाइक बीआर 37 एबी 5859 को जब्त किया गया है । झापा पुलिस उक्त अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में ले पूछताछ सहित आगे की कार्रवाई कर रही है । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर के अनुसार मादक पदार्थ के कारोबार को रोकने के लिए नेपाल पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रखा है ।

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