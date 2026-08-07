भारतीय व्यापार महोत्सव 12 अगस्त से होगा शुरू

-भारत मंडपम में आयोजित होने वाला महोत्सव चार दिन चलेगा-इसमें 700 से अधिक स्टॉल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे उद्घाटननई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और इंडिया...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय व्यापार महोत्सव (बीवीएम) 2026 का आयोजन 12 अगस्त से भारत मंडपम में होगा। यह चार दिवसीय महोत्सव भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित होगा।

उद्घाटन समारोह चांदनी चौक से सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथ में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैट की रणनीतिक सलाहकार स्मृति ईरानी शामिल होंगी।

महत्व और विशेषताएँ खंडेलवाल के कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प को धरातल ओर उतारने का ऐतिहासिक आयोजन है। इसमें 700 से अधिक स्टॉल लगेंगे। बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ-साथ 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल और खरीदार शिरकत करेंगे। महोत्सव में निर्माता, निर्यातक, स्टार्टअप, बड़े उद्योग, महिला उद्यमी और ग्रामीण कारीगर एक ही मंच पर एकत्र होंगे। इस दौरान बायर-सेलर मीट, बी2बी और बी2जी नेटवर्किंग सत्र, निवेश-निर्यात संवाद, स्टार्टअप शोकेस और पैनल चर्चाएं आयोजित होंगी।

संस्कृति और आधुनिकता का संगम उन्होंने बताया कि महोत्सव में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के उत्पाद भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करेंगे। वहीं डिजिटल कॉमर्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, हरित प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्र भारत के आधुनिक आर्थिक सामर्थ्य का परिचय देंगे। दिव्यांग उद्यमियों के लिए ''एबिलिटी एक्सपो'' और महिलाओं के लिए ''नारी वंदन पवेलियन'' भी विशेष आकर्षण होंगे। खंडेलवाल ने कहा कि यह महोत्सव घरेलू व्यापार व निर्यात दोनों को गति देगा और भारत को वैश्विक विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

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