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राष्ट्रमंडल खेल... रिंग में उतरने से पहले ही लवलीना का पदक पक्का

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रमंडल खेलों में सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर कांस्य पदक सुनिश्चित किया है। उन्हें 75 किलोग्राम वर्ग में पहले दौर में बाई मिली है। लवलीना का सामना तुवालू की टीकेबीपी ताफाकी से होगा। यह उनका राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक है।

राष्ट्रमंडल खेल... रिंग में उतरने से पहले ही लवलीना का पदक पक्का

महिलाओं के 75 किलो वर्ग के लिए ड्रॉ में पहले दौर में बाई मिला, सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश के साथ भारत की झोली में कांस्य पदक तय ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने रिंग में उतरे बिना ही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। उन्हें महिलाओं के 75 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिला जिससे कम से कम कांस्य पक्का हो गया।

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पहले दौर में बाई

टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना को पांच मुक्केबाजों के ड्रॉ में पहले दौर में बाई मिला जिससे अंतिम चार में उनका प्रवेश तय हो गया। लवलीना का सामना अब 31 जुलाई को सेमीफाइनल में तुवालू की टीकेबीपी ताफाकी से होगा। यह 28 वर्ष की लवलीना का राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक है। वह ओलंपिक, विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेल और एशियाई चैम्पियनशिप में पदक जीत चुकी हैं।

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भारतीय टीम की उम्मीदें

राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार 10 स्पर्धाएं ही आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में भारत को इस बार मुक्केबाजी से पदकों की बड़ी उम्मीदें हैं। मुक्केबाजी में भारत को अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में 44 पदक मिले हैं। शुक्रवार से शुरू हो रही मुक्केबाजी स्पर्धा से पहले भारत के आठ मुक्केबाजों को पहले दौर में बाई मिला है। इनमें लवलीना के अलावा जैसमीन लंबोरिया, प्रिया घंघास, प्रीति पंवार पदक पक्का करने से एक जीत पीछे हैं। लवलीना के वर्ग में पांच ही मुक्केबाज हैं इसलिए उन्हें सीधे सेमीफाइनल में खेलना है।

बर्मिंघम की बराबरी करने की चुनौती

बर्मिंघम की बराबरी करने की चुनौती सात सदस्यीय भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के सामने इस बार बर्मिंघम के रिकॉर्ड की बराबरी करने की चुनौती होगी।

03 पदक जीते थे भारतीय महिला मुक्केबाजों ने बर्मिंघम में

02 स्वर्ण और एक कांस्य पदक इसमें शामिल था

प्रबल दावेदार

जैसमीन : मौजूदा विश्व चैम्पियन जैसमीन पदक की सबसे प्रबल दावेदार हैं। हालांकि बीमार होने के कारण वह चेक गणराज्य में अभ्यास शिविर में भाग नहीं ले सकी थी। उन्होंने बर्मिंघम में कांस्य पदक जीता था।

साक्षी चौधरी : सेना की साक्षी चौधरी 54 की बजाय 51 किलो में उतरेंगी। उन्होंने चयन ट्रायल में विश्व चैम्पियन निकहत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराया।

इनसे भी उम्मीदें : एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति (54 किलो) और अरूंधति (70 किलो) भी पदक की दावदोरों में हैं ।

पुरुष टीम में नए चेहरे

पुरुष टीम में कई नए खिलाड़ी हैं। सात में से छह का राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण होगा। अनुभवी नरेंदर बेरवाल और सुमित कुंडू को ही सीनियर स्तर पर अनुभव है। जादूमणि सिंह भी प्रतिभाशाली युवा मुक्केबाज हैं ।

हर किसी के लिये स्वर्ण जीतना कठिन होगा। मगर हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। - मुख्य कोच सैंटियागो नीवा

भारतीय टीम

महिला : साक्षी चौधरी (51 किलो), प्रीति पंवार (54 किलो), जैसमीन लंबोरिया (57 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो), प्रवीण हुड्डा (65 किलो), अरूंधति चौधरी (70 किलो), लवलीना बोरगोहेन (75 किलो)

पुरुष : जादूमणि सिंह (55 किलो), सचिन सिवाच (60 किलो), आदित्य प्रताप सिंह(65 किलो), सुमित कुंडू (70 किलो), अंकुश (80 किलो), कपिल पोखरिया (90 किलो), नरेंदर बेरवाल (90 किलो)।

प्रश्न-उत्तर

लवलीना बोरगोहेन को किस वर्ग में बाई मिली?
लवलीना बोरगोहेन को महिलाओं के 75 किलो वर्ग में पहले दौर में बाई मिली।
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