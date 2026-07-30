सुरक्षा के साथ निवासियों के संग रखें बेहतर संबंध
39 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पलिया में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कमांडेंट रबीन्द्र कुमार राजेश्वरी ने सभी बलकार्मिकों को अनुशासन, समर्पण व कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समुदाय के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। रिटायर हो रहे कमांडेंट को विदाई दी गई।
पलियाकलां। 39 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पलिया में वाहिनी कमांडेंट रबीन्द्र कुमार राजेश्वरी की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाहिनी के समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं अन्य बलकार्मिक उपस्थित रहे । कार्यक्रम का शुभारम्भ सशस्त्र सीमा बल के शीर्षक गीत के साथ किया गया।
सैनिकों को प्रेरित करना
अपने संबोधन में कमांडेंट रबीन्द्र कुमार राजेश्वरी ने सभी बलकार्मिकों को अनुशासन, समर्पण व कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी कार्मिकों को नियमित रूप से शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी), योग करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से सदैव फिट रहने का संदेश दिया।
समुदाय के साथ सहयोग
कमांडेंट ने भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण सतर्कता एवं सजगता के साथ ड्यूटी करने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा सीमा क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण, विनम्र एवं सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए।
विदाई समारोह
वहीं इस अवसर पर अपनी सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे वाहिनी कमांडेंट रबीन्द्र कुमार राजेश्वरी को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी माधब चन्द्र घोष सहित अन्य अधिकारियों ने कमांडेंट को स्मृति-चिह्न भेंट कर उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, समर्पित सेवाओं एवं बल के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया। साथ ही, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण-पत्र भी उन्हें सम्मानपूर्वक प्रदान किया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें