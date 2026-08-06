सीमा पर 2.63 लाख नेपाली मुद्रा जब्त व साइकिल, वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका युवक
वीरपुर में, 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने भारत-नेपाल सीमा पर कटैया चौकी पर कार्रवाई करते हुए 2,63,000 नेपाली मुद्रा जब्त की है। एक व्यक्ति, रविंद्र यादव, को गिरफ्तार किया गया और सीमांत शुल्क कार्यालय को सौंपा गया। यह कार्रवाई तस्करी को रोकने के लिए एसएसबी की निगरानी अभियान का हिस्सा है।
वीरपुर, एक संवाददाता भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी कटैया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,63,000 नेपाली मुद्रा जब्त की है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क कार्यालय भीमनगर को सौंप दिया गया। एसएसबी के अनुसार मंगलवार की शाम कटैया चेक पोस्ट पर नियमित जांच के दौरान नेपाल से भारत की ओर आ रहे एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रविंद्र यादव बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 2,63,000 नेपाली मुद्रा बरामद हुई। जब बरामद रकम के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई संतोषजनक उत्तर या आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद नियमानुसार नेपाली मुद्रा और उसकी साइकिल को जब्त कर सीमा शुल्क कार्यालय, भीमनगर को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। इस कार्रवाई में मुख्य आरक्षी मंटू पॉल, अनिल सिंह तोमर सहित अन्य एसएसबी जवान शामिल रहे। इस बाबत कमांडेंट गौरव सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसएसबी पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी अभियान चला रही है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है।
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