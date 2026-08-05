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सियाम ने पत्र वापस लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने ई20 ईंधन से नुकसान और वाहन अपकमिंग दिक्कतों पर चिंता जताने वाला पत्र वापस ले लिया है। सियाम ने कहा कि अभी और आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता है और पत्र विभिन्न हितधारकों के बीच तकनीकी चर्चाओं का हिस्सा था।

सियाम ने पत्र वापस लिया

नई दिल्ली, एजेंसी। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजा वह पत्र वापस ले लिया है, जिसमें ई20 ईंधन से होने वाले नुकसान और उससे वाहनों में आने वाली दिक्कतों पर चिंता जताई गई थी। संगठन ने कहा है कि इस मामले में अभी और अधिक आंकड़े जुटाए जाने की आवश्यकता है। सियाम ने कहा कि संबंधित पत्र विभिन्न हितधारकों के बीच नियमित रूप से होने वाली तकनीकी चर्चाओं का हिस्सा था। इनमें उद्योग संगठन, पेट्रोलियम विपणन कंपनियां, वाहन विनिर्माता कंपनियां तथा परीक्षण एजेंसियां शामिल हैं। संगठन ने कहा, 'पत्र में लिखे कुछ आंकड़ों के सत्यापन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से विस्तृत आंकड़े एकत्र करने और हमारी सदस्य वाहन विनिर्माता कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

मीडिया में प्रकाशित संबंधित आंकड़ों का भी इसी प्रकार सत्यापन किया जाना जरूरी है। इसलिए सियाम अपना पहले भेजा गया पत्र वापस ले रहा है।

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