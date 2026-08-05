खेल : चैंपियन लौटे, अब लक्ष्य एशियाड

खेल : शोल्डर : 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक जापान के आइची नागोया में

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों का लक्ष्य एशियाई खेलों पर हैं। एशियाड 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक जापान के आइची-नागोया में होंगे। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चार साल पहले के अपने प्रदर्शन को दोहराने की होगी। भारतीय खिलाड़ियों ने 2022 में चीन के होंग्झाऊ में 28 स्वर्ण सहित कुल 106 पदक जीते थे। प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरूधंति सहित स्वर्णिम पंच जड़ने वाली मुक्केबाजों का कहना है कि अब वह एशियाई खेलों में इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती हैं। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। भारतीय मुक्केबाजों खासकर महिलाओं की असली परीक्षा तो एशियाड में ही होगी। एशियाड में उन्हें मुक्केबाजी के गढ़ उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान और चीन से पार पाना होगा जो राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं थे। मुक्केबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2010 का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने की होगी। चीन के ग्वांग्झू में हुए इन खेलों में मुक्केबाजों ने दो स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य सहित कुल नौ पदक जीते थे। पिछले खेलों में कोई मुक्केबाज स्वर्णिम पंच नहीं जड़ पाया। एक रजत सहित चार पदक जीते है। वहीं महिला मुक्केबाजी को तो 12 साल से पहले एशियाड चैंपियन का इंतजार है। दिग्गज मैरीकोम (2014) के बाद कोई भी महिला मुक्केबाज स्वर्ण नहीं जीत पाई हैं।

अकेले एथलेटिक्स में जीते हैं 36 प्रतिशत पदक भारतीय खिलाड़ियों ने कुल पदकों में एक 36.38 प्रतिशत अकेले एथलेटिक्स में जीते हैं। यही नहीं कुल स्वर्ण पदकों में से अकेले एथलीटों ने 46.45 प्रतिशत पदक भारत की झोली में डाले हैं। भारत ने 75 साल में 183 स्वर्ण सहित कुल 778 जीते हैं। इनमें से एथलेटिक्स में 85 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते हैं। इनमें अलावा मुक्केबाजी (9 स्वर्ण सहित 61 पदक), निशानेबाजी (16 स्वर्ण समेत 80) और कुश्ती (11 स्वर्ण सहित 65) में ही पदकों का अर्धशतक लगाया है।

...तो भारोत्तोलन में मीरा करेंगी स्वर्ण का इंतजार खत्म भारोत्तोलन में देश को अब तक अपने पहले स्वर्ण पदक का इंतजार है। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्डन हैट्रिक लगाने वाली मीराबाई चानू से उम्मीद होगी। मीरा के पास एशियाई खेलों के पदक को छोड़कर हरेक पदक है। वह इस बार स्वर्ण के साथ अपना और देश का इंतजार खत्म करना चाहेंगी। अब तक भारोत्तोलन में देश ने पांच रजत और नौ कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं।

नंबर गेम -106 पदक जीते थे भारत ने चार साल पहले एशियाड ने जो उसका अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है-1 मात्र स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजी में दिग्गज मैरीकोम ने 2014 एशियाई खेलों में जीता था

पदक विजेताओं का भव्य स्वागत नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ियों का मंगलवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी में भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने स्पष्ट किया कि जश्न मनाने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेल अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य हैं।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही खिलाड़ियों का ढोल-नगाड़ों, देशभक्ति गीतों और फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। परिजन और समर्थक खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्साहित नजर आए। स्वर्ण पदक विजेता जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह और अस्मिता डे हवाई अड्डे से बाहर निकलने वाले शुरुआती खिलाड़ियों में शामिल रहे। हर्ष ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का स्वागत मिलेगा। सभी से मिलकर बेहद अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक अस्मिता ने कहा, मुझे जीवन में पहली बार ऐसा स्वागत मिल रहा है और मेरे लिए यह अनुभव बेहद खास है।

भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल ने भी इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड सात पदक अपने नाम किए, जिसके दम पर भारत समग्र पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा। पुरुषों की 100 मीटर टी47 स्पर्धा में स्वर्ण और खेलों का नया रिकॉर्ड बनाने वाले दिलीप महादू गावित ने कहा, ग्लास्गो की ठंड और नई स्पर्धा दोनों बड़ी चुनौतियां थीं। अब मेरा लक्ष्य पैरालंपिक स्वर्ण जीतकर सबसे बड़े मंच पर तिरंगा फहराना है। महिलाओं की गोला फेंक एफ57 स्पर्धा की स्वर्ण विजेता शर्मिला धनखड़ ने कहा, यह पदक जीतने से आगामी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। पुरुषों की एफ57 गोलाफेंक स्पर्धा के स्वर्ण विजेता सोमन राणा ने कहा कि इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों के साथ-साथ सहयोगी स्टाफ को भी जाता है, जो पर्दे के पीछे लगातार मेहनत करते रहते हैं।

----------------------

::: कोटस ::

'इतने बड़े मंच पर राष्ट्रगान सुनना जीवनभर याद रहने वाला पल है। लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान एशियाई खेलों पर है, जहां मैं एक और स्वर्ण medal जीतना चाहती हूं।'- प्रिया घंघास, मुक्केबाज

-------------------

'मैं हर रात स्वर्ण जीतने, राष्ट्रगान सुनने और इसी तरह स्वागत मिलने का सपना देखती थी। अब वह सपना सच हो गया है। अगला लक्ष्य एशियाई खेल हैं और वहां भी इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती हूं।' -साक्षी चौधरी, मुक्केबाज

------------------------

'रिंग में उतरते ही मैंने बाकी सब कुछ भुला दिया और सिर्फ भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित किया। एशियाई खेलों और 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में पदक जीतना उनका मुख्य लक्ष्य है।' -जैस्मिन लंबोरिया, मुक्केबाज

----------------------------------------------

'इस जीत से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। यह भार वर्ग एशियाई खेलों में शामिल नहीं है, इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान विश्व कप पर रहेगा।' -अरुंधति चौधरी, मुक्केबाज

--------------------------------

'लगातार जीत खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। अब पूरी टीम की निगाहें एशियाई खेलों पर है।' -सचिन सिवाच, मुक्केबाज

----------------------------