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लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत जरूरी: शुभांशु शुक्ला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों संग संवाद कियाअंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों संग संवाद कियाएम्स ऋषिकेश में आयोजित

लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत जरूरी: शुभांशु शुक्ला

अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के युवा वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में देश को नई ऊँचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह बात उन्होंने एम्स ऋषिकेश में शुक्रवार को आयोजित एक प्रेरक कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करते हुए कही। उन्होंने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार और चुनौतीपूर्ण करियर के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करना आवश्यक है।

एम्स के मुख्य ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आसपास के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से आए छात्र-छात्राओं के साथ अपने अंतरिक्ष सफर के अनुभव साझा किए।

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