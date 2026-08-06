एलएडीसी योजना पर सीजेआई और कानून मंत्री के आश्वासन का स्वागत
एलएडीसी योजना पर सीजेआई और कानून मंत्री के आश्वासन का स्वागतएलएडीसी योजना पर सीजेआई और कानून मंत्री के आश्वासन का स्वागतएलएडीसी योजना पर सीजेआई और कान
बोकारो प्रतिनिधि । इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स (आईएएल) की झारखंड इकाई ने एलएडीसी योजना को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिल्ली में दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया है। एसोसिएशन के नेशनल काउंसिल सदस्य अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिवक्ता संगठनों की संयुक्त एक्शन कमेटी द्वारा लगभग एक माह तक चलाए गए आंदोलन के बाद यह आश्वासन मिला है कि सितंबर तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी, मौजूदा पैनल का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा तथा कानूनी बिरादरी से परामर्श कर योजना की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।
इसे उन्होंने सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आरोपित को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार मिले, स्थानीय एवं युवा अधिवक्ताओं के कार्यक्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह हो। एसोसिएशन ने योजना की समीक्षा में अधिवक्ता संगठनों के सुझाव शामिल करने और संतुलित संशोधित नीति लागू करने की मांग की है।
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