भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, PoK में आर्टिलरी गन से आतंकी कैम्प को बनाया निशाना

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के तंगधार सेक्टर के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादी शिविरों पर हमला किया। सेना ने यह जवाबी हमला उस वक्त किया जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने में मदद कर रही थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक सेना ने आर्टिलरी गन से पीओके के आतंकी कैम्प को निशाना बनाया।

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिले में गोलीबारी की जिसमें दो सैनिक शहीद हो गये और एक नागरिक मारा गया तथा दो लोग घायल भी हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार (20 अक्टूबर) को बताया कि पाकिस्तान सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के देर रात सीमा पार से कुपवाड़ा जिले के टिटवाल सेक्टर में भारत की अग्रिम चौकी और रिहायशी इलाकों को लक्षित करके मोटार्र से गोले दागे और स्वचालित अथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की। इस घटना में नियंत्रण रेखा के पास एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गये जिनमें से रफीक अहमद की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

