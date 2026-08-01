राजस्थान में नकली सैन्य वर्दी के कपड़े का भंडाफोड़
भारतीय सेना की खुफिया इकाइयों और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त अभियान में श्रीगंगानगर जिले से 1,000 मीटर अवैध आर्मी पैटर्न कॉम्बैट कपड़ा जब्त किया। यह कार्रवाई एक स्थानीय निर्माता के चलते हुई, जो नकली सैन्य वर्दी के कपड़े को बाजारों में पहुंचा रहा था। जांच जारी है।
- 1,000 मीटर कपड़ा जब्त श्रीगंगानगर, एजेंसी। भारतीय सेना की खुफिया इकाइयों और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान में श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न बाजारों से करीब 1,000 मीटर अवैध आर्मी पैटर्न कॉम्बैट कपड़ा जब्त किया गया। इस कार्रवाई में ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो कथित तौर पर नकली सैन्य वर्दी का कपड़ा क्षेत्र के दुकानदारों तक पहुंचा रहा था। यह कार्रवाई जून में उत्तर प्रदेश के बरेली में नकली आर्मी पैटर्न कॉम्बैट कपड़ा जब्त होने के बाद शुरू हुई जांच के आधार पर की गई। जांच में उस कपड़े का स्रोत श्रीगंगानगर स्थित एक निर्माता तक पहुंचा था। इस सुराग के आधार पर भारतीय सेना की खुफिया इकाइयों ने श्रीगंगानगर में गोपनीय जांच की।
जांच में एक स्थानीय फर्म की भूमिका सामने आई, जिस पर श्रीगंगानगर शहर, लालगढ़ जट्टान, सूरतगढ़ और आसपास के बाजारों की दुकानों तक कथित तौर पर नकली आर्मी पैटर्न कॉम्बैट कपड़ा पहुंचाने का आरोप है। मामले में आगे की जांच जारी है और आपूर्ति शृंखला से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
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