कश्मीर के हालात पर शेहला रशीद के दावों को भारतीय सेना ने किया खारिज, बताया- बेबुनियाद

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और जेनएनयूएसयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने रविवार को कश्मीर के हालत को लेकर 10 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने दावा किया कि घाटी में मौजूदा हालात बहुत खराब है। लेकिन उनके दावों की हवा भारत सेना ने कुछ घंटों में निकाल दी। भारतीय सेना ने उनके दावों को खारिज किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है।

UNSC में पिटने के बाद, पाकिस्तान की कश्मीर पर नई चाल

शेहला रशीद ने ट्वीट करके कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का कहना है कि पुलिस के पास कानून-व्यवस्था का कोई अधिकारी नहीं है और सब कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में है। एक एसचओ का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि सीआरपीएफ के एक जवान ने शिकायत की थी। इतना ही नहीं शेहला ने अपने ट्वीट पर आरोप लगाया कि सुरक्षाबल रात में घर में घुसते हैं और लड़कों को उठाकर ले जाते हैं।

Indian Army: Allegations levelled by Shehla Rashid are baseless and rejected. Such unverified & fake news are spread by inimical elements and organisations to incite unsuspecting population. pic.twitter.com/m6CPzSXZmJ